Auka fedrekvote blir ikkje dyrare for staten

En auke i fedrekvoten til 14 veker vil ikkje ha nokon vesentleg effekt på utbetalingane av foreldrepengar, heiter det i svaret som Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidd på vegner av barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), skriv Aftenposten.

Spørsmålet er sendt inn av Venstre i samband med arbeidet med alternativt forslag til statsbudsjett.

Svaret står i kontrast til korleis statsminister Erna Solberg (H) reagerte då stortingsfleirtalet nyleg bad regjeringa om å auke fedrekvoten med fire veker – utan å auke den totale lengda:

– Om det er 10 eller 14 veker synest eg er mindre viktig, men det kostar pengar.

Statsministeren åtvara deretter stortingsfleirtalet mot vedtak som et opp handlingsrommet i statsbudsjettet. Etter debatten sa ho til NTB at både opposisjonen og posisjonen har «eit ansvar for å bidra til heilskapen og ikkje berre drive resolusjonsmakeri».

Hypotesen har vore at auka fedrekvote kostar meir pengar, sidan menn i gjennomsnitt tener meir enn kvinner.

Venstre-nestleiar Terje Breivik seier til Aftenposten at han legg til grunn at regjeringa vil følgje opp fleirtalet på Stortinget om å auke fedrekvoten til 14 veker.

