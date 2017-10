Raudt og MDG må smørje seg med tolmod

Under eit møte mellom presidentskapen og dei parlamentariske leiarane torsdag, var det semje om å sjå vidare på opplegget for den munnlege spørjetimen som blir halden på onsdagar i Stortinget.

– Eg er glad for at dei andre partia er samde i at vi treng føreseielegheit. Det er vanskeleg når vi på førehand ikkje eingong veit om eller når vi slepp til, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Han påpeikar at alle parti, også Raudt og MDG, har talerett under alle dei andre debattane i Stortinget. Same prinsipp bør leggjast til grunn i den munnlege spørjetimen, meiner Moxnes og Une Bastholm – som representerer MDG på Stortinget.

– Spørjetimen er den viktigaste arenaen der opposisjonen kan utfordre regjeringa. Poenget er å representere breidda på Stortinget. Då blir det heilt feil å skulle legge til grunn eit prinsipp om at vi skal sleppe til med 1/169-del av taletida, sjølv om vi er to einmannsgrupper på Stortinget, seier Bastholm til NTB.

I forkant av møtet torsdag, hadde MDG og Raudt tatt til orde for at begge partia skal få sleppe til med eit hovudspørsmål kvar i spørjetimen. Det fekk ikkje umiddelbar tilslutning frå fleirtalet av partia, og presidentskapen skal no vurdere ulike modellar for avvikling av spørjetimen.

