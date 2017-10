Noregs Bank held styringsrenta uendra på 0,5 prosent

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synest ikkje vesentleg endra sidan førre pengepolitiske rapport. Derfor held vi styringsrenta uendra ved dette møtet, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han viser til at vurderinga til hovudstyret sist gong var at det framleis var behov for ein ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi vart vurdert å vere under eit normalt nivå, og prisveksten var venta å halde seg under 2,5 prosent dei neste åra.

– Vurderinga til hovudstyret er at utviklinga så langt vore om lag i tråd med bildet som vart presentert i sist. Ny informasjon gir ikkje grunnlag for å endre vurderinga av veksten i norsk økonomi. Betringa i arbeidsmarknaden ser ut til å fortsette. Prisveksten har vore litt lågare enn anslått, mens kronekursen er noko svakare enn lagt til grunn, skriv Noregs Bank i pressemeldinga.