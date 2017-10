Nordea skal slanke bort 6.000 jobbar

– For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegg vi å redusere talet på tilsette og konsulentar med minst 6.000, av dei cirka 2.000 konsulentar, opplyser Nordeas administrerande direktør Casper von Koskull.

Kutta vart varsla i samband med presentasjonen av kvartalsresultatet torsdag.

Kutt i Noreg

Administrerande direktør Snorre Storset i Nordea Norge seier til NTB at det vil bli færre filialar i Noreg – men at det er for tidleg å seie korleis kutta vil slå ut i praksis.

– Vi ser at kundane brukar oss på ein annan måte enn før, og at vi som bank er blitt meir automatisert. Dermed treng vi færre tilsette i mange delar av organisasjonen. Då blir det også behov for færre filialar, seier han.

Prosessen vil gå over dei neste tre til fire åra. Storset seier at det vil skje i nær dialog med dei tillitsvalde og inkludere bistand til dei som blir ramma for å hjelpe dei med ein vidare karriere i finansbransjen.

Digitalisering

Nordea er Nordens største bank, og nest størst i Noreg etter DNB. Totalt har konsernet 32.000 tilsette.

Kutta kjem som ein følgje av digitalisering og at kundane i stadig større grad brukar banktenester på nye måtar.

– Kvart femte kundemøte går no føre seg på video over nettet. To år tilbake i tid var dette eit ukjent tema. Fortset den delen å auke, noko vi forventar, blir det også behov for færre filialar. For oss handlar det om tilgjenge. No kan du ha eit møte med ein rådgjevar med ein gong, framfor å vente i to veker for å booke eit møte på kontoret, seier Storset.

Investeringar

I førre månad introduserte Nordea ein såkalla chatbot, som så langt har svart på 10.000 spørsmål frå kundane. Og i desember skal banken ta i bruk ein robotrådgjevar, som skal gi investeringsråd.

– Vi har investert store beløp i å byggje ein heilt ny digital plattform. Det gjer at vi kan ta ut effektivitetsgevinstar i åra framover, seier Storset.

Samtidig er det ei utfordring å ta vare på dei kundane som ønsker å bruke banken på ein gammaldags måte, medgir han:

– Det er ein balansegang vi diskuterer ganske mykje. Vi må nok ta nokre vanskelege val når vi ser på kor stor denne gruppa er, kontra kva det kostar å ha ein infrastruktur for å møte denne gruppa, seier Storset.

Betring i resultat

Nordeas kvartalstal for tredje kvartal 2017 var på nivå med forventningane for konsernet. Tala viser at Nordea Norge fekk eit driftsresultat på 1.560 millionar kroner for tredje kvartal. Det er ei betring på 367 millionar kroner frå same kvartal i fjor.

– Driftsresultatet er vesentleg forbetra, noko som kjem av den endringa vi ser i norsk økonomi no, seier Storset.

Konsernet fekk eit driftsresultat på 1.090 milliardar euro etter inntekter på 2.373 milliardar euro.

Driftsinntektene for Nordea Norge enda på 3.196 millionar kroner, som er nær uendra frå året før.

Netto renteinntekter auka til 1.185 millionar euro, som er opp frå 1.175 millionar euro for tredje kvartal i 2016.

(©NPK)