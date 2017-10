Nav trur på betring i arbeidsmarknaden fram til 2019

Hittil i år har talet på arbeidsledige som har registrert seg hos Nav, gått ned, og etaten anslår at talet på heilt ledige i år gjennomsnittleg vil liggje på 75.000 personar.

I 2018 anslår Nav at talet vil vere 70.000 og i 2019 på 68.000. I fjor var gjennomsnittet på 83.000 personar.

75.000 ledige i år svarar til ei arbeidsløyse på 2,7 prosent, mens anslaget for 2019 svarar til 2,4 prosent ifølgje prognosen til Nav.

– Vi ser no fleire positive utviklingstrekk på arbeidsmarknaden. Arbeidsløysa har falle så langt i år, og denne utviklinga har vi også sett blant fylka og yrkesgruppene som vart hardast ramma av nedgangen i oljenæringa. Vi ventar ytterlegare nedgang i arbeidsløysa og at den moderate oppgangskonjunkturen vi no er inne i, vil fortsette fram til 2019, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I prognosen ventar Nav at sysselsettinga i år vil ende opp med gjennomsnittleg 10.000 fleire personar enn i fjor, og at ein forventa ytterlegare vekst i norsk økonomi framover vil gjere at sysselsettinga vil vekse raskare både i 2018 og 2019 med eit gjennomsnitt på 30.000 personar kvart år.

