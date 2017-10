Lågare enn venta, men solid resultat frå Statoil

Resultatet er framleis fire gonger over det selskapet noterte seg i same periode i fjor. Årsakene er høgare priser for både olje og gass – særleg gass –, auka produksjon og mindre vedlikehald og betre etterspørsel i marknaden.

– Vi syns det er eit solid resultat og slik vi hadde forventa. Vi har ein god kontantstraum, held oppe gjeldsgraden og har framleis bra framdrift i effektiviseringa vår, seier konsernsjef i Statoil ASA Eldar Sætre til NTB.

Produksjonsveksten samanlikna med tredje kvartal i fjor er på 15 prosent, med ein 11 prosent reduksjon i driftskostnader per fat. Gjeldsgraden ligg framleis på 27,8 prosent, same som førre kvartal, men ned frå 35 prosent som det var ved årsskiftet.

(©NPK)