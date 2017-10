Frp vil ha strengare straff for foreldre som utset barn for kjønnslemlesting

Det skal også gjelde i tilfella der foreldre seier dei ikkje visste at barna vart skorne i.

Ifølgje NRK har politiet dei ti siste åra fått 53 meldingar av kjønnslemlesting, men ingen har blitt dømt.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim i Framstegspartiet synest det er vanskeleg å godta at ingen har blitt dømt, og meiner det er grov omsorgssvikt dersom ein ikkje klarer å avdekkje at eit barn har blitt utsett for kjønnslemlesting.

Saman med partifelle Kari Kjønaas Kjos, vil han no fremme lovforslag på Stortinget, melder NRK. Dei vil at kjønnslemlesting skal reknast som grov vald og at foreldre som ikkje hindra at barna deira vart utsette for overgrepet, skal miste foreldreretten.

Kjos seier at grov vald er rekna som ei alvorleg straffbar handling, som vil gi meir ressursar til etterforsking. Ho legg til at det også vil stille større krav til helsepersonell og andre som jobbar med barn, om å melde frå.

(©NPK)