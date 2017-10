Solberg ber EU ta grep mot arbeidslivskriminalitet

– Vi ønskjer eit styrkt samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft endar i useriøsitet og utnytting av arbeidstakarar. Det er i EUs felles interesse at vi finn betre tiltak, seier Solberg til NTB.

Ho vil presentere det norske initiativet under EUs toppmøte om arbeidslivspolitikk i Göteborg 17. november. Tettare samarbeid mellom kontroll- og tilsynsstyresmaktene, strengare ID-kontroll og betre informasjonsflyt er blant tiltaka.

Onsdag møtte statsministeren LO og NHO til samtalar om saka.

– Eit veldig positivt initiativ, men tettare europeisk samarbeid er ikkje nok i seg sjølv, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen. Han etterlyser kraftigare lut på heimebane og ber om auka løyvingar til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og dessutan pengar til fleire senter mot arbeidslivskriminalitet.

– I tillegg må vi i større grad utnytte handlingsrommet som EØS-avtalen gir oss. Vi ventar på framlegg frå regjeringa om innstrammingar innanfor bemanningsbransjen og krev at noko blir gjort, særleg i byggjebransjen på Austlandet, seier han.

– Problemet i denne samanhengen er å følgje opp dei som ikkje følgjer lover og regler, som vi allereie har, svarer Solberg.

