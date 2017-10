Sju av ti tolkeoppdrag blir utført av tolkar utan dokumenterte kvalifikasjonar

Eitt av dei sentrale funna er at det ikkje er nokon garanti for at du får ein kvalifisert tolk dersom du bestiller frå tolkeformidlarar, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som har utarbeidd rapporten.

Halvparten av oppdraga formidla av kommunale tolkeformidlarar, var med kvalifiserte tolkar. Private brukar kvalifisert tolk i endå mindre grad.

Risikoen er at ein får ein tolk som ikkje snakkar det aktuelle språket godt nok. Eller i verste fall, slik ein såg eit eksempel på med ein påstått swahilitolk i Danmark førre veke, ein tolk som ikkje snakkar språket i det heile tatt.

– Tilsette i Nav, domstolar, barnevern, politiet, helsevesen og mange andre yrkesgrupper, bestiller tolk kvar dag. Dei bør spørje etter kvalifiserte tolkar ved bestilling og sjølv sjekke kvalifikasjonane til tolken på tolkeportalen.no, seier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Rapporten viser også at dei offentlege utgiftene til tolketenester har auka kraftig dei siste åra. I 2015 vart det brukt om lag 740 millionar kroner på tolketenester, over 50 prosent meir enn i 2013.

(©NPK)