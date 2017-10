Sørlandet får endeleg regnpause

Etter å ha vore ramma av massive mengder nedbør og den største flaumen i nyare tid målt i skadeomfang, får Sørlandet endeleg nasen over vatnet og ein sjanse til å tørke opp, viser vêrvarselet fram mot helga.

– Fram mot helga ser vi rett og slett ei omlegging av vêret i Noreg og eit byte på kven som skal få mykje nedbør, og kven som skal få det fine vêret, fortel vakthavande statsmeteorolog Elbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

For no er det Nord-Noreg og Vestlandet som må førebu seg på vatn ovanfrå, mens sørlendingane og austlendingane kan få puste ut med fint vêr. Moxnes kan likevel roe innbyggjarane i vest og nord med at nedbøren ikkje kjem til å bli så kraftig som han har vore på Sørlandet.

– I vest og i nord kjem nedbøren til å komme som byer og ikkje som eit såkalla frontregn, som betyr ein meir kontinuerleg nedbør, slik som på Sørlandet, fortel ho.

– Frontane følgjer lågtrykka, men bruker å passere ganske fort forbi. Men på Sørlandet har vi hatt nokre episodar der frontane ikkje kom seg vidare – dei vart liggjande og stange mot høgtrykka i dei meir nordlege delane av landet, forklarer Moxnes.

Storm i fjellet

I Nord-Noreg kan ein vente at mange av byene kjem som snø, også i låglandet. Folk i Midt-Noreg og på Vestlandet får i stor grad same vêret som i nord med pålandsvind og nedbør, men her først og fremst i form av regn.

For dei som jaktar på skispor, er det allereie skiføre på fleire fjelldestinasjonar nord på Austlandet. Siste døgnet snødde det 30 millimeter i fjellet, og temperaturane tilseier at dette skal halde seg.

Ein skitur i helga kan likevel bli ein hustrig affære, for det er venta mykje vind og dessutan storm i fjellet.

– Det gjeld særleg høgfjellet og på vestsida av fjella. Lågare i fjellet og på austsida blir det rolegare forhold, presiserer Moxnes.

Ho rår dei som planlegg å krysse fjellovergangane i helga, til å følgje godt med på varslingane.

Blåsande og kaldt

Sørlendingane og austlendingane blir vêrvinnarane denne helga med sol og opphaldsvêr. Men vinden frå fjella kjem òg til å gi vindkast og lågare temperatur i låglandet, så ei lun og varm helg blir det neppe.

– Den kalde lufta byggjer seg opp mot helga, og temperaturmålaren kjem da til å byrje å nærme seg null grader mange stader. Truleg blir det òg nattefrost dei fleste stadene, bortsett frå nær kysten, seier Moxnes.

