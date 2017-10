Professorar sender protestbrev om nobelkomiteen

– Den norske forvaltinga av fredsprisen er ein utruleg skandale, og det bør ein snart innsjå. Det heile er blitt meir og meir pinleg, seier jurist Fredrik Heffermehl til Dagsavisen.

Saman med 19 professorar frå universiteta i Oslo og Bergen har han sendt protestbrev til stortingspresident Olemic Thommesen (H). På vegner av Nobel Peace Prize Watch oppfordrar brevet Stortinget til å endre rutinane i valet av medlemmer til Nobelkomiteen.

Heffermehl rasar over at partiveteranane Carl I. Hagen og Inger-Marie Ytterhorn utfordrar kvarandre om ein plass for Frp i komiteen.

– Når i all verda har Hagen vist noka som helst interesse for globalt samarbeid, spør han, og rettar endå skarpare kritikk mot Ytterhorn.

– Ytterhorn er ytst irrelevant. Berre sjå kva ho uttalar: At det er morosamt å treffe så mange nye menneske. Det heile blir så småleg, fortset han. Han viser til Ytterhorns utsegn om at ho trefte mange spennande menneske i samband med vervet.

Hagen avviser uttalane og seier det er nesten ingen som kvalifiserer seg etter Heffermehls krav. Det gjer også Ytterhorn.

– Dersom Heffermehl trekkjer så alvorlege slutningar ut frå éi setning, må eg nesten synest synd på han, seier ho.

