Mistanke om skrantesjuke i Møre og Romsdal

Veterinærinstituttet har varsla Mattilsynet om at ein hjort som er felt under jakta i Møre og Romsdal, kan ha vore smitta av skrantesjuke. Eit endeleg prøveresultat av hjorten er venta i neste veke.

– Dette er urovekkjande. Til no har vi berre funne smitten på villrein i Nordfjella og på elg i Trøndelag. Basert på den kunnskapen vi har i dag, er vi i gang med å sanere ut villreinstammen for å kunne ha ein berekraftig villreinstamme der i framtida, seier direktør for planter og dyr i Mattilsynet Karen Johanne Baalsrud.

Tidlegare i år vedtok Mattilsynet å fjerne all villrein i Nordfjella for å få bukt med skrantesjuka. Spreier sjukdommen seg til andre delar av landet, skaper det nye utfordringar.

Mattilsynet opplyser at dei no vil trappe opp kartlegginga av hjortedyr i området.

(©NPK)