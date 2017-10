Mindre inntekter og svakare resultat for Tine

I ei pressemelding om resultatet vektlegg selskapet tilbakegang i sal som den mest sentrale årsaka til at resultatet er svakare enn i same periode i fjor. Tilbakegangen gjeld dei fleste av varetypane Tine sel, blant anna søtmjølk, syrna mjølk og totalkategorien ost.

Salsinntektene i tredje kvartal var på 5.472 millionar kroner, mot 5.575 millionar i same periode i 2016. Driftsresultatet enda på 436 millionar kroner, mot 534 millionar kroner i same periode i fjor.

Resultatet før skatt var 423 millionar kroner i tredje kvartal, 93 millionar svakare enn i same periode i fjor.

Trenden med dårlegare sal har vart heile 2017 så langt. Hittil i år er salsinntektene 16.624 millionar kroner, 0,2 prosent svakare enn i dei tre første kvartala i fjor. Resultatet før skatt er 182 millionar svakare enn i fjor etter dei ni første månadane av året.

I tillegg til nedgang i sal, melder selskapet også at høgare driftskostnader er ein del av forklaringa på nedgangen frå 2016.

– Vi kan ikkje seie oss fornøgde med at Tine har så svak sals- og resultatutvikling. Vi ser at vi tapar marknadsdelar, og det er krevjande å tilpasse kostnadane kontinuerleg når vi sel mindre. I byrjinga av oktober sette vi derfor i verk ulike større tiltak for å styrke konkurransekrafta vår det neste året. Vi har eit mål om å hente kostnadsforbetringar på minimum 450 millionar kroner i 2018, seier Tines konsernsjef Hanne Refsholt.

