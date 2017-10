Mann tiltalt for drap og likskjending i Åmli

Det tok tre månader før politiet slo til mot den 38 år gamle mannen og sambuaren hans i Åmli i Aust-Agder 14. februar i fjor. No har Riksadvokaten tatt ut tiltale mot mannen for drap og for mishandling av liket, skriv Fædrelandsvennen.

Etter tiltalen skal 38-åringen ha drepe svogeren Sigmund Olsen om ettermiddagen 23. november i fjor. Han skal ha skote mannen to gonger med ein revolver, før han etterpå ved hjelp av ein skalpell skar ut den eine kula. Deretter parterte han liket før han køyrde det bort til ein myr med ein minigravar og grov ned kroppsdelane. Drapsvåpenet er ikkje funne, og etter kva Fædrelandsvennen veit mol 38-åringen opp den eine kula til støv.

Forsvararen til den tiltale, advokat Kjetil Stallemo, seier klienten viser til nødverje for sjølve drapshandlinga, men at han erkjenner straffskuld for det som skjedde etterpå.

– Han har erkjent straffskuld for det som skjer etter drapet. Det må sjåast på som ei desperat handling frå ein desperat mann i ein desperat situasjon. På drapstidspunktet stod det mellom hans og svogerens liv, seier forsvararen Svein Kjetil Stallemo til Fædrelandsvennen.

Den 47 år gamle sambuaren til mannen er derimot ikkje tiltalt. Ho vart arrestert samtidig med 38-åringen og sikta for medverking, men siktinga er lagt bort på grunn av bevismangel. Politiet i Agder må i staden vurdere om kvinna skal siktast for vere delaktig etter at bankkortet til avdøde vart brukt fleire gonger etter drapet.

