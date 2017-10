Legar kan få lov til å varsle pårørande om alvorlege sjukdommar

I dag har ikkje legar lov til å bryte teieplikta eller personvernlova. Blant sakene som skal opp i det nyvalde Stortinget, er om legar skal få lov til å informere pårørande når det er høgst nødvendig.

– Vi møter pasientar som nektar å informere slektningar om at dei lir av ein arveleg sjukdom. Det er synd, for då kan det hende at slektningane blir gåande uvitande om at dei har ein sjukdom som kan førebyggjast, seier spesialist i medisinsk genetikk Trond P. Leren til Vårt Land. Han leier eininga for hjartegenetikk ved Oslo universitetssjukehus.

Helseminister Bent Høie (H) seier regjeringa ikkje har falle ned på nokon konklusjon i dette spørsmålet. Helsedepartementet seier argumenta for begge sider «kan gi eit godt grunnlag for vidare debatt i Stortinget».

Verken Senterpartiet, KrF eller Arbeidarpartiet har tatt klar stilling til spørsmålet og stiller seg avventande.

Leren seier at når pasientar ikkje vil informere pårørande, ønsker dei å kunne få gjere det sjølv.

– Vi føler på eit ansvar for at høgrisikopasientar skal få kunnskap, seier han.

