Helsingfors første stopp for Søreide 

Sist fredag vart det stadfesta at Søreide blir den første kvinnelege utanriksministeren i Noreg når ho no tar over etter Børge Brende (H). Til veka set ho kursen for Helsingfors, stadfestar Utanriksdepartementet overfor NTB onsdag.

Også statsminister Erna Solberg (H) reiser til den finske hovudstaden i samband med sesjonen til Nordisk råd tysdag og onsdag. Noreg har formannskapet i Nordisk ministerråd dette året.

Forutan Søreide og Solberg reiser òg klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Helsingfors.

