Høie: Umogleg å hindre utlendingar i å ha tilgang til pasientinformasjon

– Det er umogleg å drive eit moderne helsevesen utan at utanlandske aktørar har tilgang til pasientsensitiv informasjon, sa Høie i Stortingets spørjetime onsdag og viste til at sjukehusa er avhengig av medisinsk-teknisk utstyr levert frå utlandet. Dette må haldast ved like, påpeikte han.

NRK melde denne veka at Helse sør-aust i det stille har stengt tilgangar som IT-arbeidarar i Israel har hatt til sensitive pasientdata på sjukehusa. Det reagerer SVs Nicholas Wilkinson på, og ville vite om Høie kan garantere at uvedkommande ikkje har tilgang til sensitive personopplysningar.

Den siste hendinga skjedde etter avsløringar om at IT-arbeidarar frå Bulgaria og Malaysia urettmessig hadde tilgang til pasientjournalar. SV vil no be Høie komme tilbake til Stortinget med ei utgreiing for handteringa av pasientsensitiv informasjon.

Høie opplyste at han har bedt Helsedirektoratet komme med anbefalingar for å sikre trygg handtering av pasientdata og påpeikte at det var svært lite sannsynleg at pasientdata var komme på avvege.

