BBC sjøset «Blue Planet II» – med mange norske scener

Den norske naturen er synleg i fire av sju episodar når BBC Earth sjøset oppfølgjaren til den prislønte serien.

Produsent Jonathan Smith er ikkje sein med å svare når spørsmålet om kvifor dei valde å sjå mot Noreg, melder seg:

– Oppgåva vår var å finne dei mest fantastiske, største og mest spektakulære historiene på planeten. Eg ville filme noko i massiv skala som viser det som skjer i hava. Etter mi meining er det ingenting som kan måle seg med det som skjer i fjordane i Nord-Noreg, seier han til NTB.

Han fortel at det å komme tett på spekkhoggarar som jaktar på sild, er ei massiv oppvisning utan like.

– Kombinasjonen av sild, spekkhoggarar og knølkvalar er heilt utruleg. Sjå for deg sild i verkeleg stor skala som svømmer i ein og same kolossale masse. Det er ein del av strategien deira. Så har du spekkhoggarane som jobbar som eit team. Dei snakkar, kommuniserer og jobbar saman når dei dyttar sildestimen oppover – og held han der. Det er ein svært bråkete affære å koordinere alt dette, fortel produsenten, som seier krafta når spekkhoggarane byrjar å delje laus på silda, er heilt enorm.

– Og så kjem knølkvalane! Dei har dei same utfordringane som spekkhoggarane, for det er ikkje lett å fange berre éin fisk. Men når spekkhoggarane gjer grovarbeidet, kan knølkvalane berre komme og forsyne seg.

Store klimautfordringar

Smith fortel at det som gjer «Blue Planet II» ganske unik, er bruken av ny teknologi.

Og dersom filmen kommuniserer noko utover vakker natur, så er det at vi står overfor store klimautfordringar, fortel han vidare:

– Eg trur det hadde vore heilt umogleg å lage film om verdshava utan å sjå kva som skjer. Kva vi står overfor av problem, er baka inn i historiene våre, ettersom dette er noko som er her – synleg i dagen. Vi ser eksempelvis i opninga ein sekvens der ei kvalross-mor gjer sitt ytste for å gi barnet sitt ein stad å kvile. Det var enklare å finne is før.

Han fortel òg at filmteamet har dokumentert urovekkjande endringar i korallreva.

No ønskjer produsenten seg ein stor og variert sjåarskare.

– Eg vil at både dotter mi på tre år og mi 80 år gamle bestemor skal sjå serien – og elske han. Dette er seriar som treffer breitt. Men skulle eg plukke ut ei spesiell målgruppe, så er vel håpet at dette blir sett av folk som kan påverke. Og det er den neste generasjonen som skal skape framtida. Kan vi inspirere nokon av dei som skal bli forskarar og politikarar i framtida, ville det kjennest som om vi verkeleg har utretta noko.

Krevjande øving

Det har utan tvil vore ei krevjande øving å skape «Blue Planet II». Produsenten fortel om mange kalde timar fordelt over fire år – i 39 land.

På spørsmålet om kva det beste nokon kan seie om serien når han no er ferdig, svarer han:

– At dei føler at dei ikkje ser dette gjennom ei kameralinse – på tv. Eg vil at du skal sjå ein scene og ikkje tenkje: «Korleis klarte dei å filme dette?» Eg vil at du skal sjå det og tenkje: «Wow, det dyret er fantastisk».

«Blue Planet II», som mellom anna har sjøstjerner og sjøpølser frå Bergen på «rollelista», skal visast på BBC Earth i Noreg frå og med 29. oktober.

Fakta om «Blue Planet II»

* Storsatsinga «Blue Planet II» frå BBC følgjer opp dokumentarserien «Blue Planet», som vart vist på tv i 240 land verda over.

* For å lage «Blue Planet II» har filmskaparane vore på 125 ulike ekspedisjonar i 39 land gjennom dei siste fire åra. Dei har brukt 6.000 timar på undervass-dykking, over 1.000 timar i ubåtar og over 1.500 dagar til sjøs.

* Filmskaparane drog mellom anna til Vengsøya og Andfjorden i Troms da dei filma episoden «One Ocean» – med knølkval og spekkhoggarar. Dei budde totalt 82 dagar på location her.

* Produsent Jonathan Smith leidde teamet i Troms.

* På Noregs austlegaste øy har dei mellom anna filma lundefuglar som blir angripne av tjuvjo når dei prøver å hente mat til ungane sine.

* Også episoden «Green Seas» byr på norsk natur, da mellom anna sjøstjerner og sjøpølser filma utanfor Bergen.

* «Blue Planet II» går over sju episodar presenterte av sir David Attenborough.

* Programma blir sende på BBC Earth kvar søndag frå og med 29. oktober kl. 21.00.

