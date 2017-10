Storebrand overtar Silvers pensjonsportefølje

I februar i år bestemte Finansdepartementet at pensjonsforsikringsselskapet Silver skulle setjast under administrasjon fordi det var fare for at selskapet ikkje kunne klare å innfri alle forpliktingane i porteføljane. Sidan har det har pensjonskundane i selskapet levd i uvisse.

– Storebrand er glad for å kunne bruke erfaringa og kompetansen vår til å bidra til ei god løysing og avklaring for Silver-kundane. Vi ønskjer kundane velkommen til Storebrand og vil gjere alt vi kan for at dei skal bli fornøgde med tilbodet og oppfølginga frå Storebrand, seier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i ei pressemelding.

Storebrand hentar pengane til kjøpet frå selskapsporteføljen i Storebrand Livsforsikring AS. Kjøpesummen på 520 millionar kroner skal gå til Silver-kundane og pensjonane deira. Dei garanterte alderspensjonsytingane i Silver skal før overføringa til Storebrand konverterast til fripolisar med investeringsval.

– Dette er ei gledeleg løysing for Silver-kundane, seier styreleiar Sven Iver Steen i "Silver Pensjonsforsikring AS Under offentleg administrasjon".

