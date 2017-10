Oslo Børs fell 0,1 prosent

Omsetninga tysdag var høg og enda på 4,9 milliardar kroner, 1,5 milliardar meir enn måndag. Omsetningsvinnaren vart Norsk Hydro, så vidt føre Statoil. Norsk Hydro voks med 1,7 prosent, mens Statoil la på seg 0,9 prosent.

Marine Harvest, som fall med 1,9 prosent, og DNO som fall 2,3 prosent, vart taparane blant dei mest omsette selskapa på hovudindeksen tysdag.

Vinnaren vart likevel Aker BP, som tok tredjeplassen på omsetningslista, men som auka aksjekursen med ikkje mindre enn 6,5 prosent. Veksten kjem etter at selskapet kunngjorde at dei betaler 16 milliardar kroner for oljeselskapet Hess Norge, noko som gjer Aker BP til eineeigar på Valhall-feltet.

Blant dei leiande aksjeindeksane i Europa gjorde CAC 40 i Paris det best med ein vekst på 0,2 prosent. FTSE 100 i London står på staden kvil og Dax 30 i Frankfurt gjekk opp 0,1 prosent.

Oljeprisen held fram oppturen, og nordsjøolje vart tysdag ettermiddag omsett for 58 dollar fatet på spotmarknaden. Det er ein oppgang på meir enn 1 prosent gjennom dagen. Eit fat amerikansk lettolje vart ved børsslutt omsett for 52,4 dollar. (©NTB)

