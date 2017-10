Mette-Marit: Eg lever godt med pressa

Både quiz og «fake news» stod på programmet da kronprinsesse Mette-Marit møtte tidlegare VG-redaktør Torry Pedersen til samtale om media tysdag.

– Kva er eigentleg fake news, spurde kronprinsessa.

– Det er intendert desinformasjon, svarte Pedersen.

– Kronprinsessa har vorte utsett for tre ting, både fake news, dårleg journalistikk og journalistikk du ikkje liker, sa Pedersen, noko som fekk kronprinsessa til å bryte ut i latter.

– Eg lever godt med det, det er eigentleg heilt greitt for meg, svarte ho.

Men media må stille høgare krav til kjeldekritikk og journalistisk integritet, meiner kronprinsessa.

– Alle gjer feil, konstaterte ho.

Samtalen vart arrangert under konferansen Sikt 2017 i Kristiansand, der kronprins Haakon har samla rundt 200 unge leiarar og talent. Deltakarane kjem frå offentleg og privat sektor, organisasjonsliv, akademia og kulturinstitusjonar.

Tidlegare i år refsa kronprinsessa pressa for det ho meiner er uverdig oppførsel i dekninga og omtalen av sonen Marius Borg Høiby (20).

I januar sende ho eit ope brev til media der ho skreiv at delar av pressa har utsett sonen for press gjennom å skrive om «ungdommelig ubetenksomhet».

Dagen etter kunngjorde Norsk Redaktørforening at dei ville ta initiativ til eit møte mellom kongehuset og norske medium.

Same månaden drog Marius Borg Høiby til California for å studere økonomi og administrasjon, mellom anna for å sleppe unna den norske pressa.

(©NPK)