Bakke-Jensen avfeiar uro for auka USA-nærvær 

Han var tysdag i Rena leir med pressa på slep for å helse på nyleg heimvende soldatar frå Telemark bataljon. I tett snøvêr fekk finnmarkingen seg òg ein køyretur i Hærens oppgraderte CV 90-stridsvogn.

Diskusjonen om det amerikanske nærværet, Russland og den norske basepolitikken er det no den ferske forsvarsministeren som må ta seg av. Bakke-Jensen meiner ein må skilje mellom framande basar på norsk jord og alliert trening.

– Vi skal vere tydelege på dette også overfor Russland – det er openheit om kven som er her, kva dei gjer, og kor dei trenar. Dette har vi gjort i mange tiår. Det er svaret på denne debatten, seier han til NTB.

Bakke-Jensen avviser kontant at Russland har nokon grunn til å la seg provosere.

– Det er viktig for oss å vise at vi er ein påliteleg partnar i alliansen, også overfor Russland. Det handlar om stabilitet, klarleik og at vi er «lesbare».

Men frå forskarhald blir det stilt spørsmål om det amerikanske nærværet, med i form av såkalla rotasjonstrening på Værnes, verkeleg styrkjer den norske tryggleiken eller snarare provoserer Russland og dermed svekkjer tryggleiken. Fleire politiske parti meiner treningsopplegget utfordrar den norske basepolitikken.

Baseerklæringa frå 1949 seier at framande makter ikkje skal ha basar for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

