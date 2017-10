Sp inviterer til forsvarsallianse

– Politikken til Regjeringa inneber ein kraftig reduksjon av Hæren og Heimevernet og svarer ikkje på behova som ein moderne hær har. Slik kan vi ikkje fortsette. Derfor inviterer vi Ap, SV, KrF og Venstre til samtalar for å styrke Hæren og Heimevernet, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Det er reaksjonane på landmaktproposisjonen som får Vedum til å invitere til brei front mot regjeringspartia. Proposisjonen trekker opp rammer og prioriteringar for Hæren og HV dei neste 15–20 åra. Vedum vil lansere forsvarsalliansen under sin tale til landsstyremøtet til Senterpartiet måndag føremiddag.

– I langtidsplanen for Forsvaret som blei vedtatt i vår, utsette regjeringa både avgjersler og investeringar for Hæren og Heimevernet i vente på landmaktutredninga. Etter at den kom førre fredag, har både Sp og dei partia vi no inviterer gitt uttrykk for mange felles haldningar til korleis landforsvaret i framtida bør vere, seier Vedum.

Forslaget til Regjeringa om ikkje å sikre dedikerte helikopter for Hæren har fleirtalet mot seg i Stortinget. Det kan også bli dragkamp om talet på HV-soldatar.

Leiaren i Utanriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), seier til NRK at ho gjerne tar eit formøte med Sp, men at det vil vere naturleg å starte forhandlingane med alle partia til stades i komiteen.

