Nei til livsforlengjande million-medisin til alvorleg sjuke barn

Ni barn har den alvorlege muskelsvinnsjukdommen spinal muskelatrofi i Noreg. Spinraza er den einaste medisinen på marknaden som har livsforlengjande effekt, og etter første leveår trenger barna med denne sjukdommen fire injeksjonar i året.

Medisinen kostar likevel heile 1 million kroner per dose. Prisen var avgjerande for at Beslutningsforum seier nei til å innføre den til behandling på norske sjukehus.

– Vi vil seie ja til legemiddelet, men vi er nøydde til å seie nei til prisen. Dette er eitt av dei dyraste legemidla i verda. Før vi kan seie ja, ber vi om at produsenten reduserer prisen vesentleg. Den prisen legemiddelfirmaet krev er rett og slett uetisk, seier Lars Vorland, leiar av forumet.

