Helgesen lover meir forsking på mikroplast

– At det blir meir forsking på mikroplast, kan du vere trygg på, seier Helgesen til NTB.

På oppdrag frå Nordisk ministerråd har stipendiat Inger Lise Bråte ved Norsk institutt for vassforsking (Niva) gått gjennom kunnskapen som finst om plastforsøpling i marine dyr i dei nordiske farvatna, saman med mellom andre kollega Amy Lusher.

Den viktigaste konklusjonen er at det trengst meir forsking, og at det er behov for betre metodar for korleis ein kan avdekkje og måle omfanget av plastproblemet.

Blir brote ned?

Dei aller minste plastbitane, nanoplasten, kan kanskje bli tatt opp i kroppen hos sjødyr og menneske. Partiklane kjem mellom anna frå nedbrytinga av plast, vask av fleece-plagg og hudpleieprodukt tilsett små plastfragment. Dei er så små at dei er usynlege for det nakne auget.

– Vi veit så lite både om kor mykje vi finn av det, og effekten det har både på dyr og menneske. Det kan godt hende at det ikkje er så mykje, og at det blir brote effektivt ned, seier Bråte.

Forskinga som er gjort på plast i fisk og anna liv i havet, har gitt svært forskjellige resultat. Somme forskarar fann ikkje plast da dei undersøkte sild, til dømes, mens andre kom til at halvparten av silda hadde plastbitar i seg.

Basert på den noverande kunnskapen meiner forskarane det har lite for seg å bruke fisk for å overvake plastproblemet, ettersom alle bitar større enn 150 mikrometer (0,150 millimeter) truleg berre går gjennom fisken.

Blåskjel, derimot, som står stille og filtrerer store mengder vatn, kan vere ein god indikator. Det same kan marine ormar og andre artar som et av sedimenta på havbotnen.

– Avgrensa ressursar

Bileta av havpattedyr og sjøfugl med magen full av plast har vore ein vekkjar og har skapt engasjement for å få bukt med det enorme forureiningsproblemet. Bråte er glad for den auka merksemda, men legg ikkje skjul på at ho gjerne skulle hatt meir tid og pengar til å forske og utvikle metodar og standardar.

– Dedikert forsking på metodeutvikling og effektar krev finansiering, tid og instrument. Det er avgrensa med slike ressursar i dag, seier ho.

Miljøministeren seier seg òg einig i at innsatsen mot plastforsøpling har tatt større plass i den politiske diskusjonen og i tiltaka enn i forskinga, men han meiner det no er ein «ny dynamikk på feltet».

– Vi la fram ein avfallsmelding i juni, og der seier vi at vi skal styrkje forskinga på mikroplast. Sidan dette er eit nytt område, har vi ikkje tal på eksakt på kor mykje pengar som blir brukt på mikroplast, seier han.

Han opplyser at Forskingsrådet, som fordeler forskingsstøtte, no prioriterer forsking på mikroplast og viser til at Noreg òg er med i eit stort europeisk havforskingsprosjekt, JPI Oceans.

I tillegg har Forskingsrådet starta eit samarbeid med dei andre skandinaviske landa for å samle forskingsmiljøa på plast og kartleggje forskingsinnsatsen og kva som trengst framover, ifølgje Helgesen.

Han peikar på at både Sintef og Havforskingsinstituttet òg forskar på plastproblemet, i tillegg til Niva.

(©NPK)