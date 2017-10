Ap seier nei til mellombels returstans til Afghanistan

– Vi er stort sett einige i at det er svært utrygt å vere i Afghanistan, men vi må halde oss til det den norske regjeringa seier. Om dei meiner at det er trygt å returnere til visse delar av Afghanistan, må vi halde oss til det, seier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Arbeidarpartiet til Klassekampen.

Tidlegare denne månaden skulda Amnesty International i ein rapport Noreg og andre europeiske land for brot på folkeretten gjennom tvangsretur av afghanarar. Ifølgje rapporten er Noreg det europeiske landet som har tvangsreturnert flest.

Miljøpartiet Dei Grøne, Sosialistisk Venstreparti og Raudt vil no innføre ein mellombels returstans.

– Ap gjer dumt i å avvise forslaget usett. Dei bør vere meir opptatt av tryggleiken til ungdommane enn av å sikre Sylvi Listhaugs (Frp) politikk, seier SVs Lars Haltbrekken.

Kristeleg Folkeparti støttar forslaget. Venstre seier dei treng meir tid for å avklare sin posisjon, men at dei er positive til forslaget. Senterpartiet signaliserer at dei forventar «ei fagleg grunngiving frå statsråden på kvifor Noreg ser på fleire område som trygge».

(©NPK)