82-åring dømd i Høgsterett for ulovleg hummarfiske og brot på våpenlova

I alt var han tiltalt for seks brot på havressurslova og to brot på våpenlova.

Fem av brota på havressurslova gjaldt eit bestemt tilfelle av ulovleg hummarfiske i Fredrikstad i juli i 2015, da han fiska 23 humrar i fredingstida.

Humrane var tatt med garn. Fire av dei bar utvendig rogn, og ni av dei var under minstemålet på 25 centimeter. Åttitoåringen vedgjekk straffskuld for desse tiltalepunkta.

Det sjette tiltalepunktet dreidde seg om at han fiska hummar med åleruser i Fredrikstad i august same året. Det er det forbod mot i perioden 1. mai og 31. desember.

Han var òg tiltalt for eit brot på deltakarlova, som han vart dømd for både av tingretten og lagmannsretten. Åttitoåringen anka over dette, og Høgsterett kom fram til at han skal frikjennast på dette punktet på grunn av lovtolkinga.

Dei to brota på våpenlova dreier seg om at politiet fann ein dobbeltløpa hagle som åttitoåringen hadde heime. Han hadde ikkje løyve til å ha våpenet, og han lagra det i tillegg i ein til tider ulåst garasje.

Det talte i skjerpande retning at mannen òg i 2013 vart dømd for ulovleg hummarfiske, og at han tidlegare er dømd for brot på våpenlova. Retten fann ikkje grunnlag for at ein fengselsdom skulle vere eit urettmessig inngrep i lys av den høge alderen.

Åttitoåringen må dermed sone i fengsel i 21 dagar, og mistar ålerusene, jolla og påhengsmotoren som vart brukt i det ulovlege hummarfisket.

Han mistar òg retten til å drive hummarfiske på livstid.

– Av omsyn til bestanden av hummar er det ikkje tilstrekkeleg å reagere med eit tidsavgrensa rettstap. Tiltalte kan framleis hauste av dei marine ressursane som lèt seg fange med stong og snøre, heiter det i dommen.

