Statoil inngår kontraktar før Stortinget har godkjent utbygging

I forslaget til statsbudsjett skriv Olje- og energidepartementet (OED) at det vil gi Statoil samtykke til å inngå kontraktar før plan og drift (PUD) er godkjent av Stortinget, melder Aftenposten. Regjeringa meiner Statoil treng det samtykket for å få «ei god gjennomføring og ei effektiv feltutbygging».

Espen Barth Eide, Aps fraksjonsleiar i Stortingets miljø- og energikomité, meiner ordninga bør revurderast.

– Det betyr at regjeringa bind opp Stortinget til løysingar som kan ha store konsekvensar for lokale interesser, miljø og andre næringsinteresser. Det bør også vere best for industrien at ein har gode prosessar som gir tillit hos befolkninga, seier Barth Eide.

– Det er hårreisande at ein på denne måten set Stortinget sjakk matt og tildeler kontraktar før saka er ferdig behandla i Stortinget, seier SVs Lars Haltbrekken.

OED skriv at alle kontraktar som blir inngått før PUD er behandla, må ha ein kanselleringsklausul. Regjeringa har skrive i statsbudsjettet at dei forventar at Statoil leverer plan for utbygging og drift av Castberg-feltet i haust og at saka hamnar på Stortinget til våren.

