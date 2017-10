Bispemøtet oppfordrar til betre vern for iranske konvertittar

I ei fråsegn frå bispemøtet 19. oktober blir det vist til ein rapport om kristne konvertittar frå Iran. Den vurderer risikoen ved å leve som konvertitt i Iran.

Bispemøtet hevdar at punkta i Sundvolden-erklæringa frå 2013, der regjeringa ville greie ut behovet for vern basert på behov, berre delvis er oppfylte.

– Vi står no overfor ei ny regjeringsdanning med eit nytt program. Vi vender oss derfor til regjeringa, Stortinget og utlendingsmyndigheitene for å vidareføre prosessen for å sikre at Noreg ikkje returnerer menneske med eit reelt behov for vern, tilbake til forfølging og eit liv i frykt der ein i praksis blir tvinga til å underkjenne sin nye religiøse trusidentitet, heiter det i fråsegna frå Bispemøtet.

– Ein konvertitt blir sett på som ein trussel mot rikets sikkerheit og kan bli behandla som ein fiende av staten, heiter det vidare.

(©NPK)