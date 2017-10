Ap ber Bakke-Jensen lage betre forsvarsplanar i nord

– Eg har store forventningar til at Bakke-Jensen bidrar til å endre forslaget frå regjeringa om Hærens framtid, slik at det blir betre forsvar i nord. At Hæren får helikopterstøtte i nord er endå viktigare når vi byggjer opp forsvarsevna i Finnmark, seier leiaren av utanriks- og forsvarskomiteen til NTB.

– Eg håpar også han kan bidra til at investeringane til Hæren ikkje blir skyvde langt fram i tid, held Huitfeldt fram.

Ho seier forgjengar Ine Eriksen Søreide (H) har bidratt til god dialog med Stortinget.

– Det håper eg han følgjer opp på ein god måte.

