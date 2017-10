Trump vil sende tidlegare admiral til Noreg som ambassadør

Braithwaite avslutta militærkarrieren sin i 2011 etter 27 års teneste. Han har mellom anna tenestegjort i Irak. Seinare var han sjef for strategisk kommunikasjon ved den amerikanske ambassaden i Pakistan.

Den tidlegare ambassadøren, Sam Heins, gjekk av etter at Trump vann presidentvalet i fjor. Da hadde posten stått tom i to og eit halvt år. Grunnen var at førstevalet til tidlegare president Barack Obama, George Tsunis, fall gjennom i utspørjinga i Senatet.

