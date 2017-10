Ny dag med fall på Oslo Børs

Ein fallande oljepris var sterkt medverkande til at børsen fall for andre dagen på rad.

Mest omsett var Yara International og Statoil, men begge aksjane fall, høvesvis med 1,1 prosent og 0,4 prosent.

Blant dei andre større selskapa gjekk Telenor opp med 0,6 prosent, Norsk Hydro med 0,3, mens DNB stod på staden kvil.

Børsvinnaren torsdag vart Next Biometrics Group, som hadde ein oppgang på 11,1 prosent, likevel med litt lågare omsetning enn dei større selskapa. Thin Film Electronics steig med 9,1 prosent, mens Frontline sokk med 4,3 prosent og DNO med 3,2 prosent.

Også dei større europeiske børsane fall torsdag. Dax 30 i Frankfurt fall 0,5 prosent, CAC 40 i Paris 0,3 prosent og FTSE 100 I London fall 0,2 prosent.

Oljeprisen starta dagen over 58 dollar fatet for nordsjøolje, men var ved børsslutt falle ned til 57,5 dollar. Eit fat amerikansk lettolje vart da omsett for 51,55 dollar, det òg ein nedgang.

(©NPK)