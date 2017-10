NVE vil gjere det dyrare å bruke mykje straum på éin gong

Dei vil at nettleiga skal bli høgare dersom du bruker mykje straum på éin gong.

Straumnettet blir utsett for store belastningar på dei tidene av døgnet der folks straumbruk er høgt. Nye elektriske apparat i hushalda kan vere energieffektive, men mange er laga slik at dei brukar mykje kraft om gongen. Dette er ei utfordring for nettselskapa som må dimensjonere straumnettet etter dei høgste toppane i det totale forbruket. No vil NVE motivere folk til å spreie straumforbruket sitt til tider på døgnet der forbruket er lågt. Då kan nettselskapa redusere investeringane i nytt nett.

– Vi ønsker at nettleiga skal motivere deg til å redusere straumforbruket i periodar der belastninga på nettet er høg. Ny teknologi legg til rette for at du kan jamne ut straumforbruket ditt utan at det går ut over komfort eller brukarnytte, seier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE i ein pressemelding.

Ved å gjere tiltak for å redusere eller jamne ut forbruket, vil kundane kunne inngå avtale om eit rimelegare abonnement. Ved overforbruk vil prisen for nettleige vere høgare.

Dei nye strømmålarane som skal installerast i alle norske husstandar, gjer at straumforbruket blir registrert på timebasis, og verdiane blir sende automatisk til nettselskapet. Forslaget frå NVE går ut på å innføre ny nettleigeprising frå 2021, to år etter at alle husstandar i Noreg har fått ny strømmålar.

(©NPK)