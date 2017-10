Semje om redningsplan i Norske Skog

Det opplyser styret i Norske Skog i ei børsmelding. Ifølgje meldinga stiller over 80 prosent av dei sikra kreditorane og 50 prosent av dei usikra kreditorane seg bak forslaget. Det same gjeld fleirtalet av aksjonærane.

– Vi er veldig glade for at ein stor del av våre største kreditorar og aksjonærar no støttar refinansieringsforslaget, seier styreleiar Christen Sveaas.