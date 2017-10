Posten-tilsett opna pakkar og tok innhaldet sjølv – dømd til fengsel

Den 23 år gamle mannen har forklart til politiet at han ikkje forstod kor mykje han hadde teke eller kor store verdiar det dreidde seg om før politiet kom til han.

Han har innrømt at han i perioden frå midten av mai i år til slutten av juli opna fleire postpakkar og tok gjenstandane i desse. Ifølgje dommen frå Oslo tingrett dreidde det seg om mobiltelefonar, pulsklokker, ei datamaskin, dataspel og kle.

Mannen har opplyst at han ikkje hadde tenkt å selja tinga. Ifølgje dommen frå Oslo tingrett hadde gjenstandane ein verdi på 132.000 kroner. Mannen har uttalt at han blei sjokkert over å høyra at det var så store verdiar.

Oslo tingrett legg i skjerpande retning vekt på storleiken til bedrageriet og det at tilhøvet skjedde over ei tid. Retten peikar også på at underslaget var eit tillitsbrot mot Posten.

Mannen får likevel strafferabatt for å ha tilstått utan atterhald. Oslo tingrett meiner straffenivået for denne type forhold ligg på 75 dagars fengsel. 23-åringen får 15 dagars strafferabatt og blir difor dømd til 60 dagars fengsel.

Mannen har teke omrømmingstid for å avgjera om han eventuelt skal anka dommen.

