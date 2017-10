Om lag 80 tilsette må gå frå Telenor

I ei pressemelding frå arbeidstakarorganisasjonen EL og IT Forbundet går det fram at avgjerda blei teken på eit styremøte i Telenor tysdag.

Avdeling Fixed & TV på Gjøvik med 23 tilsette blir lagt ned, og samtidig nedbemannar selskapet med 56 tilsette i divisjon Mobile på Fornebu.

– EL og IT i Telenor Norge er sterkt usamde med vurderingane og grunngjevingane til bedrifta for nedbemanning av totalt 79 tilsette, skriv organisasjonen.

– God oppfølging

Telenor stadfestar nedskjeringane, som dei meiner skjer som følgje av det leiinga har vurdert som ei nødvendig omorganisering innan avdelingane for mobil, fastnett og TV. Krav om kostnadskutt og effektivisering fekk ingen annan utveg enn bemanningskutt.

– I dag har dyktige medarbeidarar fått informasjon om at vi nedbemannar fleire stader i organisasjonen. No skal vi gjera vårt for at dei som er ramma blir tekne godt vare på og får ei god oppfølging i tida framover, seier Berit Svendsen, Norgessjef for Telenor.

Tek ein med avgjerda sist veke om å leggja ned kundeserviceeininga i Harstad, er det cirka 160 arbeidsplassar som no blir borte hos telegiganten. Fylkeskommunen har bede om at Harstad-nedlegginga blir utsett ein månad.

Arbeidstakarorganisasjonen Negotia kallar meldingane om nedlegginga på Gjøvik og nedbemanninga i mobildivisjonen på Fornebu for endå ein sjokkbodskap.

– Stor risiko

– Negotia meiner det er stor risiko knytt til den planlagde nedbemanninga. Dette sett i forhold til mellom anna framtidig forretningsmessig drift, tap av omdømme, tap av kompetanse og høgare arbeidsbelastning for dei tilsette som er att. Negotia er imot ei utvikling som inneber sentralisering til færre lokasjonar og er ikkje einig i ein bemanningsreduksjon i det omfanget som er vedteke, seier konserntillitsvald Roger Rønning.

Med den teknologien ein har i dag hevdar han at det vil vera uproblematisk å utføra arbeidsoppgåver frå fleire lokasjonar.

– Negotia har i drøftingsmøtet kravd at arbeidsoppgåvene på dei lokasjonane som er ramma blir sikra og tilpassa det reelle arbeidsbortfallet. Vi vil kjempe for kvar einskild medlem som blir ramma av dette, lovar Roger Rønning.

