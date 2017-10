Nytt OBS-varsel for Sørlandet

OBS-varselet kjem noko tidlegare enn vanleg, og er noko usikkert for slutten av perioden, men for fredag og laurdag er prognosen så sikker at varselet blir sendt ut no.

– Varselet gjeld for akkumulert nedbør gjennom helgen i Agder-fylka, Telemark og Vestfold. Det vil komme mellom 70 og 150 millimeter nedbør over dei tre dagane, mesteparten av regnet kjem fredag kveld og laurdag, seier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det store spriket i nedbørsmengda kjem av at meteorologane er noko usikre på kor mykje nedbør som kjem søndag.

– Vi har rett og slett ikkje prognosar vi stolar heilt på, så det kjem justeringar på overslaga. Dei første dagane er vi rimeleg trygge på, og det er heilt klart at det blir relativt vått på Sørlandet denne helga, seier Thyness.

Ho seier at ei av årsakene til at dei går tidlegare ut enn vanleg er at nedbøren kjem i område som så vidt har tørka opp og at dei difor vil gje folk i området tid nok til å førebu seg.

Samtidig viser prognosane at nedbøren hovudsakleg vil koma i dei kystnære områda og at han vil minka dess lenger inn i landet han kjem. Det betyr at han vil ha «kortare veg» ned til havet og ikkje vil samla seg opp langt inne i landet og fløyma nedover store område, ifølgje meteorologen.

(©NPK)