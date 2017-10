Hagen vil inn i Nobelkomiteen 

Det stadfestar han overfor NTB onsdag.

– Svaret er ja, men eg har ingen ytterlegare kommentarar, seier Hagen på direkte spørsmål om han vil ha vervet, dersom han blir spurd.

Inger-Marie Ytterhorn i Framstegspartiet har formelt ikkje avklart om ho ønskjer attval. Ho har sidan 2000 sete i komiteen som tildeler Nobels fredspris og har blitt 76 år gammal.

Ville inn i 2011

Hagen ønskte seg inn i Nobelkomiteen også i 2011, men blei vraka etter avstemminga i stortingsgruppa til Frp. Det førte til at han trekte seg som eldregeneral i partiet. Konflikten sette tilhøvet til partileiar Siv Jensen på store prøvar.

Carl I. Hagen var formann i Framstegspartiet frå 1978 til 2006 og var den som framfor nokon bygde opp partiet til å bli ein maktfaktor i norsk politikk.

Saka om det prestisjetunge vervet er no til behandling i valkomiteen til Frp, som blir leidd av parlamentarisk nestleiar i partiet på Stortinget, Ulf Leirstein.

– Framstegspartiet vil først spørja den sitjande medlemmen vår, Inger-Marie Ytterhorn, om ho ønskjer attval eller ikkje. Når vi får svar frå henne, vil vi starta arbeidet med å sjå om det blir attval, eller om det vil bli ein annan kandidat, seier han til NTB.

Leirstein seiar at partiet håpar å vera i mål med prosessen om nokre veker.

Store endringar

Uansett kva som skjer med vervet til Frp i Nobelkomiteen, blir det store endringar frå nyttår.

Etter bortgangen til komitéleiar Kaci Kullmann Five (H) i februar, tok Berit Reiss-Andersen (Ap) over som leiar i mai. Plassen til Five skal dermed fyllast på nytt, etter alt å dømma av ein Høgre-politikar. Tone Jørstad (Ap), tidlegare direktør ved Falstadsenteret, har sete i komiteen etter at Five gjekk bort.

Også plassen til Reiss-Andersen er på vala, men det er venta at ho held fram.

Samtidig bankar Senterpartiet på døra til Nobelkomiteen etter brakvalet i haust. Allereie frå 2018 vil partiet truleg få vervet som første vara. Men ein fast komitémedlem får Sp truleg ikkje før i 2020, då sannsynlegvis på kostnad av Høgre.

Fordelinga i dag er to medlemmer frå Høgre og Ap og eitt frå Frp.

Komitémedlemmene Thorbjørn Jagland (Ap) og Henrik Syse (H) er ikkje på val i haust.

