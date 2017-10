VG-redaktør får nynorskpris

– Frå mars i år har han gjennomført ei oppmjuking av språkpolitikken. Dette inneber at det ikkje lenger er eit absolutt forbod mot nynorsk i redaksjonelt stoff i avisa. VG opnar for at journalistane kan bruka nynorsk «der det er naturleg». Avisa likestiller også bokmål og nynorsk på debattsidene, skriv styret i Noregs Mållag i grunngjevinga.

Noregs Mållag helsar utviklinga velkommen og meiner at oppmjukinga til VG aukar motivasjonen for å læra språket hos skuleelevar over heile landet.

– Styret i Noregs Mållag er svært glade for oppmjukinga som er i gang i VG og meiner at Gard Steiro er rett person til å få Målprisen 2017.

Prisen blir delt ut på Det Norske Teatret i Oslo tysdag ettermiddag. Utdelinga er ein del av programmet for ein nynorsk motivasjonsdag for lærarar frå Oslo og Akershus.

(©NPK)