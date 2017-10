Opptil 20.000 kroner i bot for å bera kniv i Oslo

– Det er svært få som har nødvendig behov for å bera kniv på offentleg stad kveld og natt, seier leiar Beate Brinch Sand for felles eining for påtale i Oslo politidistrikt.

Knivbruk kan gje alvorlege skadar og det kan lett oppstå trusselsituasjonar når nokon ber kniv, held ho fram.

I ei pressemelding frå politiet tysdag blei det opplyst om dei auka bøtesatsane for å bera kniv på offentleg stad i Oslo, Asker og Bærum. Tidlegare har storleiken på førelegga vore 8.000 kroner og 9.500 kroner dersom saka har gått til domstolen. No er ny minstesats sett til 12.000 kroner, men med rom for å auka førelegget heilt til 20.000 kroner.

– For at bota skal bli på maksimalnivået 20.000 kroner må det finnast moment som gjer det meir alvorleg eller straffeskjerpande å bera kniv på offentleg stad. Det kan vera type kniv som vedkommande er utstyrt med, om kniven er med i konfliktsituasjonar, innan bestemte miljø og på bestemte stader, skriv politiet.

Forbodet gjeld ikkje berre knivar, men også andre skarpe reiskapar som er eigna til å påføra nokon ei kroppskrenking.

