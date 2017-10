NVE held fram å tilføra vatn til Veslemannen – men tek til å tvila på ras

Det ustabile fjellpartiet har i det siste hatt fart oppe i nærmare 35 centimeter i døgnet i øvre delen og 2 centimeter i døgnet i nedre delar, men farten har minka på grunn av kaldare vêr.

I ein rapport frå NVE tysdag kveld opplyser dei at sjølv om det har vore minusgrader oppe på Mannen, og snøvêr som gjer at det ikkje kjem naturleg vasstilførsel ned i fjellet, har rørslene likevel halde seg på 15 centimeter.

Også i den nedre delen, som er nøkkelen for å halda fjellet på plass, er det rørsler på vel ein centimeter.

Sidan 2.30 natt til tysdag har NVE tilført vatn kunstig i ned i sprekksystemet i fjellet, og sjefgeolog Lars Harald Blikra opplyste på ein pressekonferanse tysdag kveld at dette er årsaka til at farten ikkje har gått ned ytterlegare.

– Vasstilførselen har nok klart å bremsa reduksjonen i rørslene, men vi klarar ikkje auka. No tilfører vi jamt med vatn, så får vi sjå, seier Blikra, og legg til at vasstilførselen vil halda fram utover kvelden.

Tek til å tvila

Farenivået for Veslemannen blei heva til raudt søndag 15. oktober, og NVE held oppe dette farenivået inntil vidare.

På spørsmål om han trur NVE klarar få ned fjellpartiet Veslemannen i år, svarar derimot Blikra at han fryktar å måtta gje tapt for det ustabile fjellet endå ein gong.

– Vi tek vel til å tvila litt sidan det er kaldt og ingen naturleg tilgang på vatn der oppe, seier Blikra.

Slitsamt for dei evakuerte

Han angrar ikkje på tiltaket med å tilføra vatn, men seier han helst skulle sett at NVE kunne starta tidlegare.

–Helst skulle vi tilført vatn når det var størst rørsler, men dessverre var vêrtilhøva slik at vi ikkje fekk det til. Vi har gjort det vi kunne, seier Blikra.

Dersom det skulle visa seg at NVE ikkje greier å løysa ut skred i år, betyr det likevel ikkje at alt har vore bortkasta.

Geologane har fått prøvd fleire metodar for å sjå kva som gjer at dei klarar å få fart på rørslene igjen. Mellom anna har dei spart opp vatn i tankane for å pøsa på mykje på ein gong, og prøvd med ei lågare men jamn vasstilførsel slik dei har gjort sidan natt til tysdag.

–Vi har også fått ny kunnskap om fjellet. Nedre del av Veslemannen er veldig sterk, og ut frå det vi har sett i år er vi ikkje veldig redde for rørsler i øvre delen, seier Blikra.

Den neste oppdateringa frå NVE kjem klokka 9 onsdag formiddag, men sjefgeologen ymtar om at ei oppdatering om vasstiltaket kan komma før den tid.

–Vi vil halda fram med vasstiltaket utover kvelden og vurdera vidare om det skal vidareførast. Vi vil ikkje at bebuarane skal vera evakuert på grunn av vasstiltaket, seier Blikra.

Ordførar i Rauma kommune, Lars Olav Hustad (H), seier han helst skulle hatt ei avklaring no. Dei elleve som til vanleg bur under Mannen er no evakuerte for femte gong.

– Det er slitsamt, så vi håpar det skal løysa seg. Alle kan tenkja seg at det vil vêra godt å få koma seg heim. Ein dag til eller to går bra, men ikkje så mykje lenger, seier han.

