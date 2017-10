Kutt til frivillige skakar budsjettpartnarane 

– Det er svært overraskande og opprørande at regjeringa systematisk går laus på støtta til ei lang rekkje organisasjonar. For oss handlar dette om synet på samfunnet og verdien av ein sterk frivillig sektor, seier finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Å få omgjort desse støttekutta blir ein prioritet for KrF i budsjettforhandlingane som startar i neste månad.

– Vi vil kjempa for å få denne støtta reversert. Ressursar brukt på frivillig arbeid gjev svært mykje tilbake til samfunnet, seier Ropstad.

Han varslar at KrF vil ta opp spørsmålet med statsminister Erna Solberg (H) når ho onsdag møter i den munnlege spørjetimen på Stortinget.

100 millionar

Sist veke skreiv NTB om landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) som fjernar støtta til 32 organisasjonar over budsjettet til Landbruksdepartementet og sparer rundt 30 millionar kroner.

No har KrF utarbeidd ei oversikt over andre støttekutt som partiet meiner er dramatiske. Innanfor budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet åleine har KrF funne 40 millionar kroner i støttekutt som partiet vil gjera om på. Innanfor justisfeltet blir det kutta rundt 30 millionar kroner.

– Dette gjeld mellom anna hjartebarnet til statsministeren, Retretten i tillegg til Wayback og ei rekkje viktige rettshjelpstilbod, seier Ropstad. Han likar heller ikkje at tilskotsordninga «Opplysningsarbeid for fred» blir fjerna, noko SV også reagerer på. Nei til Atomvåpen er blant organisasjonane som blir ramma.

– Det seier jo litt at støtta blir kutta til ein organisasjon som er tett assosiert med fredsprisvinnaren i år ICAN, som regjeringa elles kutta støtta si til i 2015, seier han.

Lang liste

Etter at forslaget til statsbudsjett blei lagt fram på torsdag har KrF varsla kamp mot ei lang rekkje av prioriteringane til regjeringa. Ropstad seier nei til dagpengekutt og fjerning av skatteklasse 2, han vil betra pleiepengeordninga og innføra ei lærarnorm på maks 15 elevar per lærer i tillegg til å gjera barnehagen billegare for fleire.

Men Ropstad avviser at prioriteringslista no tek til å bli vel lang før budsjettforhandlingane som er venta å starta i byrjinga av november.

– Vi vil finne rom for prioriteringane våre utan å auka oljepengebruken utover det regjeringa allereie har lagt opp til. Det vil vi vise i det alternative budsjettet vårt, seier han til NTB.

Oppgjeven Grande

I tillegg til kutta til frivillige organisasjonar vil KrF ha omgjort innsparingar på rundt 50 millionar kroner innan utdanningsbudsjettet. Dette gjeld mellom anna løyvingane til ulike studieforbund og kuttet til folkehøgskulane.

Venstre-leiar Trine Skei Grande sluttar heilhjarta opp om KrF i kampen mot dei ulike støttekutta.

– For å vera ærleg, blir eg litt oppgitt. Mange av desse kutta har regjeringa føreslege fleire gonger før, og kvar gong har vi måtta retta dei opp, seier ho.

Enkelte av dei føreslegne kutta til regjeringa smertar kanskje litt ekstra for Venstre-leiaren personleg, til dømes støtta til Bygdeungdomslaget og 4H, der ho sjølv hadde eit viktig verv på 1990-talet. Men Grande har også eit varmt hjarta for folkehøgskulane.

– Dette gjeld også kutta til folkehøgskolane, som eg meiner spelar ei særleg viktig rolle i skulesystemet vårt no, med mange unge menneske i «generasjon prestasjon», som ikkje heilt veit kva dei vil utdanna seg til, seier ho.

