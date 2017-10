Uroa i Midtausten sender oljeprisen opp

Oljeprisen, målt ved Brent Blend, har sidan fredag hatt ein oppgang på godt over to prosent og nærmar seg no 58 dollar fatet. Auka spenningar mellom irakiske styresmakter og kurdarane om oljebyen Kirkuk har bidratt til oppgangen, skriv DNB Markets i ein morgonrapport måndag.

Kirkuk eksporterer dagleg nærmare 550.000 fat, og frykt for ei vidare oppblussing av konflikten har sendt oljeprisen opp. Den auka oljeprisen har bidratt til ein styrking av kronekursen. Prisen for éin euro er gått ned med 0,3 prosent og kostar rundt 9,32 kroner, ifølgje rapporten.

Spenninga i området har auka etter at den kurdiske sjølvstyrte regionen heldt ei folkeavstemming om sjølvstende i september, og regjeringa har varsla ein offensiv. Måndag morgon tok irakiske regjeringsstyrkar seg inn i delar av den kurdiskkontrollerte byen, ifølgje både kurdiske og irakiske kjelder.

