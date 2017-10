To bygningar brann ned på Træna

Politiet fekk melding om brannen klokka 21.35 søndag kveld. Eit kontorbygg og ein verkstad som høyrde til Nova Sea var begge overtent.

Ifølgje politiet bidrog brannvesenet i Bodø og eit Sea King-helikopter i sløkkingsarbeidet. Sea King-helikopteret frakta mannskapar og utstyr frå Lovund til øya. I tillegg hjelpte Forsvaret med eit kystvaktskip.

Rundt klokka 03 hadde nødetatane kontroll over brannen. Begge bygningane er nedbrent.

– Det er ikkje fare for spreiing. Det ulmar litt under taket, så brannvesenet driv med nedkjøling. Mannskap frå Kystvakta, sivilforsvaret og lokale brannmannskap er i innsats, sa operasjonsleiar Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB.

Bernhoft bekreftar at to personar har blitt eksponerte for røyk og at dei er kontrollert av helsevesen. Det er ikkje kjent om dei to er tilsette i Nova Sea, som leiger begge bygga som har brent ned.

Fleire personar i området vart evakuerte, og politiet oppfordra folk til å halde seg minimum 250 meter unna området på grunn av at det var fleire gassflasker i den eine bygningen.

