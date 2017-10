Negativ start på veka på Oslo Børs

Av dei mest omsette selskapa kunne børslokomotiva Norsk Hydro og Statoil begge skilta med oppgang. Norsk Hydro gjekk fram 1,22 prosent, mens Statoil hadde ein oppgang på 1,12 prosent.

DNO hadde det største kursfallet av dei ti mest omsette selskapa med 5,39 prosent. Marine Harvest (-0,85 prosent), DNB (-1,53), Yara (-0,13), Telenor (-0,24) og Orkla (-0,41) fall også på den første handledagen i veka, mens Subsea 7 gjekk fram med 0,67 prosent.

Fleire av dei tonegjevande europeiske børsane hadde ein positiv dag. DAX 30 i Frankfurt steig med 0,12 prosent og CAC 40 i Paris med 0,22 prosent. FTSE 100 i London enda svakt ned med 0,05 prosent.

Auka spenningar mellom irakiske styresmakter og kurdarane om oljebyen Kirkuk i Nord-Irak har bidrege til ein auke i oljeprisen sidan slutten av førre veke, ifølgje morgonrapporten til DNB Market måndag. Kirkuk eksporterer kvar dag nærmare 550.000 fat, og frykt for ei vidare oppblussing av konflikten har sendt oljeprisen opp.

Sidan fredag har prisen på nordsjøolje hatt ein oppgang på godt over to prosent, og ved 15-tida måndag blei eit fat omsett for over 58 dollar. Like før klokka 18 blei eit fat nordsjøolje omsett for 57,60 dollar.

(©NPK)