10.000 ruter-batteri kan vera brannfarlege

Selskapet har oppdaga at enkelte batteri som blir brukte i W1-ruterar kan ha ein defekt. Alle kundar som har denne rutertypen, rundt 8.000 privatkundar og 2.000 bedriftskundar, blir difor bedne om å fjerna batteriet.

Dersom ein har eit defekt batteri som ikkje blir fjerna, kan det i ytste konsekvens resultera i eit branntilløp. Ice.net har ikkje registrert tilfelle av branntilløp på grunn av defekte batteri, men vil vera føre var.

– Vi beklagar ulempa det vil medføra, men vi set alltid tryggleiken først, seier Eivind Helgaker, administrerande direktør i ice.net.

Alle ruterar kan framleis brukast med straumkabel etter at batteriet er fjerna, utan at det vil ha noko å seia for yteevna til ruteren.

Selskapet oppmodar kundar som fjernar ruter-batteriet til å levera det til ein kommunal gjenbruksstasjon og opplysa dei om at batteriet kan ha ein defekt.

