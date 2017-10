Venstre og KrF kvesser knivane før budsjettforhandlingane

KrF meiner det er gode moglegheiter for å bli samde med Høgre og Frp, sjølv om partiet ikkje lenger har nokon samarbeidsavtale med dei.

– Ein kan ikkje konkludere på førehand, men vi går ikkje inn i forhandlingar for at vi skal bryte. Eg meiner det er eit betre grunnlag for å klare å bli samde enn i tidlegare budsjettår, seier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

På spørsmål om kva tre saker han vil prioritere, nemner han først familieøkonomi. Kombinasjonen av skatteskjerpingar og dyrare barnehage fell dårleg i smak. Vidare trekkjer Ropstad fram lærarsatsing. KrF har kravd at det må innførast ei lærarnorm på maks 15 elevar per lærer.

– Regjeringa gjer mykje på tidleg innsats, men det er jo ingen fleire lærarar. Det meiner vi er det viktigaste tiltaket skal du lykkast med førebygging og sikre at elevane kjem igjennom skulen på ein god måte. Det er eit punkt vi vil prioritere, seier Ropstad til NTB.

Forhandlingskort?

Til slutt peikar han på pleiepengeordninga for familiar med alvorleg sjuke barn. Fleire blir ramma av endringane som vart innført 1. oktober.

Ropstad ler litt av eit spørsmål om regjeringa har lagt inn «forhandlingskort» i budsjettforslaget.

– Kva det er for noko får regjeringa svare på, men det er veldig tydeleg at budsjettet manglar KrFs fotavtrykk, seier han og viser til at det manglar 170 millionar kroner på bistandsbudsjettet for å nå det vedtatte målet om at det skal utgjere 1 prosent av BNP.

Breiband og rettshjelp

Fleire kommentatorar har peikt på at Venstre og KrF la seg på ein mild og samarbeidsvillig tone då budsjettforslaget vart lagt fram torsdag. Dagen etter har Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik framleis eit godt håp om semje.

– Utgangspunktet er godt på overordna nivå, men det er overraskande mange kutt på område som er viktige for Venstre, seier han til NTB.

Som eksempel trekkjer han fram kutt i tilskot til breiband i distrikta, kutt i støtta til frivillige rettshjelpstiltak og fjerning av støtta til ei rad organisasjonar på budsjettet til Landbruksdepartementet.

– Det er ikkje tvil om at det er kutt på område som er viktige for Venstre og som vi har prioritert tidlegare. Det gjer terskelen unødvendig høg før forhandlingane, seier Breivik.

Utfordra av NTB til å trekkje fram tre saker som er særleg viktig å få endra, svarar Venstre-nestleiaren i meir generelle vendingar.

– Våre hovudprioriteringar går langs tre linjer: Klima og grøn vekst, gründerskap og like moglegheiter innan barnehage og skule ved å satse sterkare på etter- og vidareutdanning av lærarar og gratis kjernetid, seier han.

Eit bidrag som skal gjere det meir attraktivt å etablere nye bedrifter, er ordninga med skattlegging av opsjonar til tilsette i små oppstartsselskap, som regjeringa foreslår innført. Venstre meiner forslaget til regjeringa er for dårleg.

Alternative budsjett

Både Venstre og KrF går no i gang med å lage alternative budsjett. Desse blir lagt fram i månadsskiftet oktober-november. Deretter blir det budsjettforhandlingar

– Vi må bli samde i midten av november, anslår Ropstad.

(©NPK)