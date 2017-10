Venstre: Mange uavklarte spørsmål i landmaktutgreiinga

– Når regjeringa seier at nye stridsvogner først kan vere på plass etter 2025, blir det skuva svært langt fram i tid. Då må Stortinget gå grundig inn i korleis vi sikrar at landsmakta har tilstrekkeleg oppgraderte stridsvogner i mellomtida, seier Venstres Abid Raja.

Nestleiar Ola Elvestuen seier noko av grunnen til at Venstre stod utanfor forsvarsforliket, var det han kallar ei nedprioritering av Heimevernet.

– Regjeringa held fast ved at den vil redusere Heimevernet til 38.000 soldatar, og det er ei klar nedprioritering av det som er ein svært viktig del av norsk beredskap. Venstre meiner framleis det er behov for eit større Heimevern på 45.000 soldatar. Vi er også bekymra for at talet på vernepliktige kan gå ned med forslaget, seier Elvestuen.

Han støttar forslaget om å opprette eit system med aktiv reserve i tilknyting til førstegongstenesta.

