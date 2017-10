Vekeslutt i pluss på Oslo Børs

Sjølv om indeksen ikkje klarte å koma seg over 800 poeng før børsen tok helg, klarte han å nå det høgste nivået sitt nokon gong før handelen stengde fredag ettermiddag. Stigande oljepris, på grunn av auka spenningar i Kurdistan etter at Irak kunngjorde ein offensiv for å ta kontrollen over byen Kirkuk, har truleg medverka til at børsen enda veka i pluss.

Fredag ettermiddag blei eit fat nordsjøolje selt for rundt 57 dollar på spotmarknaden, mens amerikansk lettolje gjekk for drygt 51 dollar fatet.

Det norske oljeselskapet DNO har store oljereservar i Kurdistan, og opererer oljefeltet Tawke rundt ti mil frå Kirkuk med reservar på om lag éin milliard fat. Men marknanden ser ikkje ut til å vera spesielt uroleg for at eventuelle kamphandlingar i nærområdet skal ramma produksjonen til selskapet. Fredag var DNO nummer tre på vinnarlista, etter ein kursauke på 2,4 prosent.

Golden Ocean Group (+3,2), Next Biometrics Group (+2,9) ligg over DNO på topp 3-lista.

Statoil er tilbake som det mest omsette selskapet på indeksen og hadde ein kursauke på 0,4 prosent. DNB som var det nest mest omsette selskapet fredag, gjekk på ein smell og avslutta veka med eit kursfall på 1 prosent.

Telenor (0), Norsk Hydro (+0,9) og Yara (+2,3) utgjorde resten av omsetnadstoppen.

DAX 30-indeksen i Frankfurt steig med 0,1 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London fall med høvesvis 0,2 og 0,3 prosent.

(©NPK)