Stadig færre politistudentar får fast jobb i politiet

Det svarar til 11,9 prosent av dei elevane som greidde den tre år lange utdanninga og blei uteksaminert i år.

Tek ein med mellombelse stillingar og vikariat er situasjonen noko betre, men framleis er det berre drygt halvparten av dei uteksaminerte studentane, 51,9 prosent (336 personar), som har stilling i politiet per 30. september i år, viser eigne tal frå politiet. I tillegg kjem eit mindre tal studentar (ni) som er tilsett i andre stillingar i politiet enn reine politistillingar.

Færre får jobb

Politidirektoratet gjev kvart kvartal ut ei oversikt som viser kor mange av studentkulla dei siste åra som har fått jobb i etaten.

Oversikta viser, i takt med politireforma, at nybakte politistudentar stadig har vanskelegare for å få ei stilling i politiet etter at dei er ferdig utdanna. Talet har gått jamt og trutt nedover, men det siste kullet har merka det mest på kroppen

Av dei 687 uteksaminerte studentane i 2014, fekk 636 faste stillingar innan 30. september, noko som svarar til 95,5 prosent. I 2015 var tala høvesvis 624 og 527 studentar og 82,3 prosent, mens i 2016 av det berre 53,9 prosent som hadde faste stillingar, 331 elevar av dei 681 uteksaminerte.

Ikkje lettare

Mykje kan tyda på at det heller ikkje blir lettare framover. I forslaget til regjeringa til statsbudsjett for 2018 er det berre løyvd midlar til å vidareføra stillingar for 2017-kullet, men ikkje for 2018-kullet.

Regjeringa skriv i budsjettforslaget sitt at det i framtida ikkje blir mogleg for alle politistudentane å få seg jobb. Ifølgje Politiforum vil likevel ikkje justisministeren redusera opptaket til Politihøgskolen.

Per-Willy Amundsen (Frp) seier til magasinet at han står fast ved eit studentopptak på 720 politistudentar slik som i dag.

(©NPK)